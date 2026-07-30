Ракета в Польше: На Западе заговорили про развязывание Россией Третьей мировой

В Варшаве и Брюсселе обсуждают возможные последствия ночного происшествия.Минувшей ночью на территории Польши произошло событие, которое мгновенно привлекло пристальное внимание стран Североатлантического альянса.
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