Исповедь разведенного мужчины с ребенком

5МИНУТКАДети и семьяИсповедь разведенного мужчины с ребенком Сейчас мне 38 лет, живу вместе с дочерью, ей 11 лет. История моя наверно банальна для нашего времени.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТанюша МилаяА не нужно отдыхать без жены .Виктор Белогорцевэто жена отдыхала на кипре без негоНина Полевая (Бойко)Блин, да не парься ты! Встречайся с женщинами на нейтральной стороне без обязательств! Твоей дочери новая "мама" не нужна! Никто не сможет полюбить чужого ребенка, как своего! Только единицы! А то, что лишил дочь бабушки/дедушки со стороны матери, думаю, зря! Мой сын после нашего развода (ему не было еще и 3-х лет) знал отца и рос в любви бабушек/дедушек с обеих сторон до последних их лет. Поэтому вырос без детских обид и комплексов! Подумай об этом! Твоя обида на жену не должна отражаться на ребенке!Vera DobryaginaАвтор ещё не отошёл от измены жены, да и любил её, видимо, сильно...Ну, случилось уже, обратно не вернёшь, так что не комплексовать надо, а жить на полную катушку - знакомиться, встречаться, быть на виду. Столько одиноких женщин, все они разные, кто знает, может и найдётся хороший, порядочный человек, который полюбит вас всей душой. А у дочки уже возраст такой - с ней будет сложно в любом случае, так что "новую маму" она вряд ли примет. А вот подружиться сможет.Комментировать
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