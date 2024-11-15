В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд многодетным семьям по платным дорогам

С инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая Первый зампред комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в министерство труда и социальной защиты с просьбой предоставлять многодетным семьям компенсацию проезда по платным автомобильным дорогам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Буцкой.