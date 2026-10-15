Жители микрорайона Северный в Ростове-на-Дону сообщили об аварийном состоянии детской площадки между домами на улицах Добровольского и Комарова, где качели установлены на кирпичах, а деревянная лестница может провалиться.
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