Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • САША ЛЕПАЕВ
    разве он макрон ошибаетесь это лягушатник и его место в  болоте.  скоро он туда и отправится.Кваканье Макрона

Кваканье Макрона

Кваканье Макрона

Любитель потных негров и телефонных звонков Макрон отметился поразительным заявлением. По его словам, "было бы цинично использовать нападение на концертный зал в Подмосковье для настраивания людей против Украины".

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Комментарии
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Кошмар
После гибели пятого ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО военного... Так-то за  время СВО рядовых польских наёмников заземлили на Украине не менее 10 тысяч.. Многовато для учений...)))  https://regnum.ru/news/3827716
В Варшаве оценили потери среди польских наёмников на Украине
В Варшаве оценили потери среди польских наёмников на Украине
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8 час.
Юрий Золотарев
Макрош! &quot;Цинично&quot; - быть МАКРОНОМ!
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
разве он макрон ошибаетесь это лягушатник и его место в  болоте.  скоро он туда и отправится.
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5 час.

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