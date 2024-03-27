Любитель потных негров и телефонных звонков Макрон отметился поразительным заявлением. По его словам, "было бы цинично использовать нападение на концертный зал в Подмосковье для настраивания людей против Украины".
Кваканье Макрона
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Кошмар
После гибели пятого ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО военного... Так-то за время СВО рядовых польских наёмников заземлили на Украине не менее 10 тысяч.. Многовато для учений...))) https://regnum.ru/news/3827716
В Варшаве оценили потери среди польских наёмников на Украине
В Варшаве оценили потери среди польских наёмников на Украине
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8 час.
Юрий Золотарев
Макрош! "Цинично" - быть МАКРОНОМ!
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8 час.
САША ЛЕПАЕВ
разве он макрон ошибаетесь это лягушатник и его место в болоте. скоро он туда и отправится.
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5 час.
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