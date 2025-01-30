Глава МИД Канады Жоли назвала администрацию Трампа непредсказуемой

Администрация президента США Дональда Трампа является достаточно непредсказуемой. Об этом 30 января сообщила глава МИД Канады Мелани Жоли в ходе онлайн-брифинга о встрече с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне, трансляция которого была опубликована на YouTube-канале Global News.
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