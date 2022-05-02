Циклические внедрения флюида предупредили об извержении вулкана Фаградальсфьядль

Landsat 8 / NASA Earth Observatory Геологи проанализировали деформации земной поверхности и сейсмичность на полуострове Рейкьянес за год перед извержением вулкана Фаградальсфьядль в марте 2021 года.
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