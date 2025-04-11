Прогноз погоды в Крыму на 11 апреля В Симферополе +3 и снег В Севастополе +3 и снегВ Евпатории +4 и снегопадВ Черноморском +4 и снегВ Джанкое +6 и дождь со снегомВ Ялте +5 и дождь со снегомВ Алуште +6 и небольшой дождьВ Керчи +8 и дождьВ Армянске +5 и дождь со снегомВ.