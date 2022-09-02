Сенатор Пушков обличил нелепость финнов с потерей 300 миллионов евро из-за Украины

300 миллионов евро в год могут составить потери Финляндии, которая сделала ставку на Украину. Такую сумму озвучил в своём Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
300 миллионов евро в год могут составить потери Финляндии, которая сделала ставку на Украину. Такую сумму озвучил в своём Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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