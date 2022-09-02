Царьград

4 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вальтер Юпитер
    Видимо начнёт восстановление Мариуполя за свой счёт.Эрдоган мрачнее т...
  • Елена Бреслова
    у меня даже робкой надежды нет... Ожидаю очередную подлость...😟Танец МАГАТЭ. Вик...
  • Раиса Петина
    Доигрались! Получите, распишитесь!Газопровод “Север...

Сенатор Пушков обличил нелепость финнов с потерей 300 миллионов евро из-за Украины

Сенатор Пушков обличил нелепость финнов с потерей 300 миллионов евро из-за Украины

300 миллионов евро в год могут составить потери Финляндии, которая сделала ставку на Украину. Такую сумму озвучил в своём Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх