Рекорд десятилетия: перенасыщение газом вредит Европе

В мире не знают, что делать с СПГ – из спасителя он превратился в обузу. Проблема заключается в завышенном доверии и в том, что дружественный ЕС поставщик рассматривает отрасль европейской энергобезопасности как ключ к своему финансовому успеху.
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