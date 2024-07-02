Байден: решение Верховного суда по Трампу создает опасный прецедент

Решение Верховного суда США по делу Дональда Трампа о его частичном иммунитете создает опасный прецедент, заявил нынешний американский президент Джо Байден в ходе своего обращения к избирателям, передает ТАСС.
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