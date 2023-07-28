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Полицейскими в подмосковном Солнечногорске пресечен незаконный оборот более тысячи бутылок алкогольной продукции

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по г.о. Солнечногорск в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в незаконном обороте алкогольной продукции задержан 21-летний местный житель.

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