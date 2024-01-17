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Сергей Черемин на открытии Smart Cities India Expo рассказал об отношениях России и Индии

Сергей Черемин на открытии Smart Cities India Expo рассказал об отношениях России и Индии

Россия и Индия имеют долгую общую историю международного сотрудничества в разных областях, заявил на открытии выставки Smart Cities India Expo в Нью-Дели министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей, председатель правления Делового совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черемин.

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