"Морковка для Зеленского": обещания Запада Украине оказались уловкой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в блоке нет консенсуса по вопросу вступления в него Украины, поэтому приглашать ее на саммит, который пройдет с 9 по 11 июля в Вашингтоне, ее не будут.
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