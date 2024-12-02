В 17:35 советник Байдена сделал новый шаг по ядерной угрозе. Наступила полная ясность

Коллаж: Царьград В вопросе ядерной угрозы со стороны США наступила полная ясность. 1 декабря в 17:35 советник президента США Джо Байдена Джейк Салливан сделал новый шаг в истории эскалации конфликта, заявив, что Вашингтон не рассматривает возможность передачи Украине ядерного вооружения.
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