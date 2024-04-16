Кудрявцев стал первым мэром Новосибирска после отмены прямых выборов

Первым после отмены прямых выборов мэром Новосибирска стал вице-губернатор региона Максим Кудрявцев. Соответствующее решение принято посредством тайного голосования на сессии городского совета депутатов 16 апреля.
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