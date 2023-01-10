Жизнь секс-символа 50-х Аниты Экберг до и после её самого известного фильма «Сладкая жизнь»

Сильвия зовет Марчелло присоединиться к ней в римском фонтане Треви в классической «Сладкой жизни» / «La dolce vita» Федерико Феллини 1960 года, и персонаж Марчелло Мастроянни восхищается красотой Аниты Экберг, как будто это произведение искусства.