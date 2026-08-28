Студент из Иркутской области завоевал серебро Всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Студент Сибирского колледжа транспорта и строительства Иркутского государственного университета путей сообщения Александр Чубарев стал призёром Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
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