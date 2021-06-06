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«Место встречи» Путина и Байдена. События дня

«Место встречи» Путина и Байдена. События дня

Стало известно возможное место проведения саммита Путина и Байдена Предстоящий саммит российского лидера Владимира Путина и американского президента Джо Байдена может пройти на женевской вилле La Grange или в расположенном недалеко от нее отеле.

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