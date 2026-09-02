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ВС России поразили в Одессе и области обеспечивавшие порты объекты энергетики

ВС России поразили в Одессе и области обеспечивавшие порты объекты энергетики

Российские войска в ночь на 2 сентября поразили в Одессе и Одесской области четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие функционирование украинских портов, сообщает Минобороны России.

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