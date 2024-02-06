Возле администрации Путина замечен автомобиль, предположительно, с Карлсоном

Машина выезжала с территории администрации президентаВозле администрации президента России замечен автомобиль, в котором предположительно находился и передвигался по Москве американский журналист Такер Карлсон.
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