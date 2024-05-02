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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Классные часы ´Чернобыль. Сохраняя память..´.

Классные часы ´Чернобыль. Сохраняя память..´.

26 апреля 2024 в государственном учреждении образования ´Туголицкая средняя школа Бобруйского района´ в рамках памятной даты на Чернобыльской АЭС для учащихся 1-11 классов проведены классные часы ´Чернобыль.

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