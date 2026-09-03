Путин о ситуации с личным составом у ВСУ: рост дезертирства и дефицит кадров

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания XI Восточного экономического форума во Владивостоке прокомментировал ситуацию с личным составом в Вооружённых силах Украины (ВСУ).
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