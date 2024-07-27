Министерство обороны России сообщило о ночной атаке украинских беспилотников в четырех областях РФ

Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 14 БПЛА Пресс-служба Министерства обороны России сообщило о попытке террористической атаки со стороны Украины при помощи БПЛА в четырех областях РФ в течение прошедшей ночи.
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