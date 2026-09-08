Лавров: Запад всегда был заинтересован в ослаблении и расчленении России

Запад на протяжении своей истории был заинтересован в ослаблении, а то и в «расчленении» России. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью YouTube-каналу «Сама Меньшова».
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Запад всегда добивался ослабления и расчленении России. В начале 20 века использовал большевиков - евреев, потом предателей горбачёвых-ельциных. Самое обидное, мы этим проходимцам верили в обоих случаях и помогали им. Теперь расхлёбываем!