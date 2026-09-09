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Царьград

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The Irish Times: В Ирландии расследуют инцидент с БПЛА 8 сентября

The Irish Times: В Ирландии расследуют инцидент с БПЛА 8 сентября

Полиция Ирландии расследует сообщение о беспилотнике, замеченном 8 сентября над Ирландским морем. Пилот Aer Lingus, следовавший рейсом в Дублин, заметил крупный черный БПЛА в 3 км от самолета на высоте 6 тыс.

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