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Эксперт по ЖКХ: звонящих в квартиру мошенников выдают спешка и запугивания

Эксперт по ЖКХ: звонящих в квартиру мошенников выдают спешка и запугивания

Настоящие сотрудники коммунальных служб не торопят жильцов, показывают удостоверения и никогда не принимают наличные, в отличие от мошенников, которые пугают авариями и пытаются навязать дорогие приборы.

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