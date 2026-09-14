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В кастрюльке

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Забыл про старые способы лепки: формирую голубцы за секунды — получаются идеально ровными и красивыми без мучений!

Забыл про старые способы лепки: формирую голубцы за секунды — получаются идеально ровными и красивыми без мучений!

Какое сытное классическое блюдо способно собрать за столом всю семью? Одним из таких блюд являются голубцы.

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