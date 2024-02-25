Мбаппе поддержал футболиста «Бордо», которого ввели в кому

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе поддержал игрока «Бордо» Альберта Элиса, который был введён в состояние искусственной комы после травмы головы, полученной во время матча 26-го тура Лиги 2 с «Генгамом».
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