Петербургская полиция ликвидировала канал нелегальной миграции в Невском районе

Все активные участники группы задержаны Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Невскому району задержали участников организованной группы, промышлявших незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.