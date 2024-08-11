Петербургская полиция ликвидировала канал нелегальной миграции в Невском районе

Все активные участники группы задержаны Сотрудники Центра «Э» ГУ МВД России совместно с оперативниками УМВД России по Невскому району задержали участников организованной группы, промышлявших незаконной постановкой на миграционный учет иностранных граждан, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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