Мерлье Пауэрс одержал победу на седьмом этапе Тур де Франс

Источник изображения, Getty Images Автор Стив Сатклифф Журналист BBC Sport Опубликовано 3 часа назад Тим Мерлье одержал победу в финишировал в групповом спринте на седьмом этапе Тур де Франс, а Тадей Погачар сохранил общее лидерство.
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