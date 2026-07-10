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Мерлье Пауэрс одержал победу на седьмом этапе Тур де Франс

Источник изображения, Getty Images Автор Стив Сатклифф Журналист BBC Sport Опубликовано 3 часа назад Тим Мерлье одержал победу в финишировал в групповом спринте на седьмом этапе Тур де Франс, а Тадей Погачар сохранил общее лидерство.

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