РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вад Кук
    Если посадят , а при нынешней либерализации судей в отношении мигрантов не факт на зоне жопу порвут на британский флагМигрант изнасилов...
  • Юрий Зубрин
    Из разряда -он никто и зовут его никак!Зеленский рассказ...
  • Eduard
    Если по России ударили американским оружпем,ракеты должны лететь на Америку!Захарова оценила ...

Зеленский рассказал о своем отношении к рассуждениям о его нелегитимности

Зеленский рассказал о своем отношении к рассуждениям о его нелегитимности

Украинский лидер раскрыл, как воспринимает подобные утверждения. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что его не волнуют рассуждения на тему о нелегитимности его власти в стране после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ю
Юрий Зубрин
Из разряда -он никто и зовут его никак!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх