Зеленский рассказал о своем отношении к рассуждениям о его нелегитимности

Украинский лидер раскрыл, как воспринимает подобные утверждения. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что его не волнуют рассуждения на тему о нелегитимности его власти в стране после 20 мая, когда официально истек срок его полномочий.
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