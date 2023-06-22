Военное обозрение

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Россия – осаждённая крепость

Россия – осаждённая крепость

Чуть более 30 лет назад наша страна столкнулась с исторической и геополитической катастрофой, которая разрушила и изменила значительную часть границ и философию Русского мира.

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