«Историческое решение»: Федосееву-Шукшину выселили из квартиры родные дочери

А зачем ей 80 летней старушки 4 комнатная квартира. Одна комната для компаньонки, а другая для неё. Или она будет сама себя обслуживать и убирать и готовить? Правильно решили. И не наше с вами дело, как распорядились дети.

ct

cto talykova

У неё кстати,есть ещё одна дочь от Вячеслава Воронина (студия Довженко) мать этого Вячеслава отобрала у них эту дочку пока они были студентами. Судились не один раз, но девочка решила остаться с бабушкой. И наш самый гуманный суд в мире принял решение оставить её бабушке. Так как бабушка была Заведующей районного отдела образования.А Федосеева была уже женой Шукшина и всего то артисточка. Думаю она очень обиделась на девочку, а может уже простили друг друга. Жизнь прожить,не поле перейти. А оставлять одну нельзя. Сразу окружат заботой , вниманием, опека будет достойная.