Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 460 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Кокин
    Какие нахрен 24% если я ещё в октябре десяток яиц покупал по 48-50 рублей, сейчас он стоит 104 рубля, они нас что за ...Сколько за десято...
  • cto talykova
    У неё кстати,есть ещё одна дочь от Вячеслава Воронина (студия Довженко)  мать этого Вячеслава отобрала у них эту дочк...«Историческое реш...
  • Владимир Стриженок
    Правильно говорится, не создай себе кумира. Наступая опять на грабли, нам опять создают кумира, чтобы потом при смене...Злопыхателям назл...

«Историческое решение»: Федосееву-Шукшину выселили из квартиры родные дочери

«Историческое решение»: Федосееву-Шукшину выселили из квартиры родные дочери

Родные дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной переселили ее за МКАД. Теперь легендарная актриса, перенесшая летом инсульт, не живет в родных стенах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
cto talykova
А зачем ей 80 летней старушки 4 комнатная квартира. Одна комната для компаньонки, а другая для неё. Или она будет сама себя обслуживать и убирать и готовить? Правильно решили. И не наше с вами дело, как распорядились дети.
Ответить
4 час.
ct
cto talykova
У неё кстати,есть ещё одна дочь от Вячеслава Воронина (студия Довженко)  мать этого Вячеслава отобрала у них эту дочку пока они были студентами. Судились не один раз, но девочка решила остаться с бабушкой.  И наш самый гуманный суд в мире принял решение оставить её бабушке. Так как бабушка была Заведующей районного отдела образования.А Федосеева была уже женой Шукшина и всего то артисточка. Думаю она очень обиделась на девочку, а может уже простили друг друга. Жизнь прожить,не поле перейти. А оставлять одну нельзя. Сразу окружат заботой , вниманием, опека будет достойная.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх