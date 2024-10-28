В ДНР суд заочно рассмотрит дело наемника из США, воевавшего на стороне ВСУ

Прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд региона для досрочного рассмотрения уголовное дело в отношении 48-летнего американца Чарльза Альберта Картера, обвиняемого в наемничестве в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается на сайте генпрокуратуры РФ.