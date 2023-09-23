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«Напанувалысь». Украинцы хотят видеть президентом страны собаку

«Напанувалысь». Украинцы хотят видеть президентом страны собаку

На днях украинский «патриотический» телеграм-канал «Буквы» провёл опрос среди своих подписчиков на тему, кого бы они хотели видеть следующим президентом Украины.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Неудивительно: Украина превратилась в стадо овец! Кто то же должен их защищать!
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2 час.
Vlad
а по мне так существующая модель &quot;демократии&quot; давно себя изжила и не отражает запросов общества!
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1 час.
Strannik Mr
Это стадо надо не защищать, а поголовно резать. Стадо это давно заражено , и чтобы болезнь не распространялась далее, его необходимо,как можно быстрее уничтожить.
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20 мин.

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