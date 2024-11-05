Общенациональные опросы показали: Харрис и Трамп идут вровень, пишет Haber7. Читатели портала отметили, что американский президент — лишь марионетка в руках евреев, а выборы подожгут фитиль гражданской войны.
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