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Слуцкий предложил сделать отдельную регистрацию для беременных в аэропортах

Слуцкий предложил сделать отдельную регистрацию для беременных в аэропортах

Парламентарий, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением учредить новую льготу для беременных в Российской Федерации: отдельные стойки регистрации в воздушных гаванях, где женщин в положении обслуживали бы в отсутствии очереди.

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