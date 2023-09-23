Слуцкий предложил сделать отдельную регистрацию для беременных в аэропортах

Парламентарий, руководитель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с предложением учредить новую льготу для беременных в Российской Федерации: отдельные стойки регистрации в воздушных гаванях, где женщин в положении обслуживали бы в отсутствии очереди.