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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Ангелопол: «Линичук внесла в наш тренировочный процесс катание с хулахупом, с шайбами, с чехлами»

Ангелопол – победитель Гран-при России-2022/23 в танцах на льду с Василисой Кагановской. Сейчас фигурист катается в дуэте с Ариной Ушаковой.

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