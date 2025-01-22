БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Головокружение от вседозволенности

Головокружение от вседозволенности

  Дело харассмента в рядах МВД по прежнему процветает, ломая жизни молодым сотрудницам.   Уже не один год катастрофический растет некомплект личного состава МВД России и причин массового увольнения не только упадок престижности и авторитета работы в полиции, низкий социальный пакет, сколько от того, что по блату и коррупционной схеме в руководители подразделений часто приходят различные криминальные и порой безграмотные и тупые люди.

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