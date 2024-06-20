В Китае усилят борьбу с паводками и засухой

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал всеми силами реагировать на стихийные бедствия, надлежащим образом провести различные мероприятия для подготовки к борьбе с паводками и засухой и ликвидации их последствий, тем самым действительно обеспечить безопасность жизни и имущества народа, а также общую стабильность в обществе.