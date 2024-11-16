О США, любви к американцам и Майке Тайсоне: о чем блогер Хасбик рассказал в интервью Такеру Карлсону

Американский журналист взял интервью у российского блогера Хасбика. Фото: скриншот из видео Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у российского видеоблогера и знаменитости социальных сетей Хасбика (настоящее имя Хасбулла Магомедов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии