Дорожные службы завершили обновление покрытия на участках трасс М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области общей протяжённостью 25 километров, включая Южный обход Владимира и западное соединение двух магистралей в городской черте.
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