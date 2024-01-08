Страна и люди
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Страна и люди

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Киркоров передаст гонорар за новогоднюю передачу пострадавшим жителям Белгорода

Киркоров передаст гонорар за новогоднюю передачу пострадавшим жителям Белгорода

Народный артист Филипп Киркоров стал очередным причастным к скандалу вокруг вечеринки Анастасии Ивлеевой, кто не только извинился за участие в частном мероприятии, но и согласился расстаться с частью своих доходов.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Странно, что с него до сих пор не потребовали вернуть деньги за передачу, в которой его не показали. Его же заменили другим артистом? Всё было перезаписано, перемонтировано, артисту, его заменившего, тоже ведь, наверное, заплатили... В принципе, ему бы следовало свой гонорар отдать заменившему его артисту, а пострадавшим жителям Белгорода переслать из предыдущих гонораров. А мог бы и половину своего гардеробчика продать и хватило бы не только жителям Белгорода, но и Донецка и ещё паре пострадавшим населенным пунктам с населением тысяч по сто.
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