Каждый год с приходом осени я замечаю одну и ту же картину: ещё вчера было тепло, а сегодня уже холодный ветер, сырость и первые чихания вокруг.
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