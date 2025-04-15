Диетолог назвал продукт с содержанием опасной дозы соли

Диетолог, к.м.н. Андрей Бобровский рассказал, что в полуфабрикатах содержится смертельная доза соли.В беседе с «Радио 1» во вторник, 15 апреля, специалист объяснил, что самое опасное в соли — наличие натрия, который является вредным компонентом и вызывает неблагоприятные последствия для организма.