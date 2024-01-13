Пассажиров новосибирской подземки атаковали многонациональной пропагандой

В подземных переходах недоумевающих горожан помимо немногих представителей коренных народов встречали свежеиспечённые "соотечественники" - таджики, узбеки, иракцы, памирцы, грузины, азербайджанцы и так далее.
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