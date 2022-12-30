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Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «Видение клуба очень вдохновляет. Я жду возможности попробовать себя в новой лиге»

Роналду о переходе в «Аль-Наср»: «Видение клуба очень вдохновляет. Я жду возможности попробовать себя в новой лиге»

Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср». 37-летний форвард сборной Португалии официально стал игроком клуба из Саудовской Аравии.

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