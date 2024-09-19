КНДР испытала новую ракету

Масштабная серия ракетных испытаний в Северной Корее. Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило об успешном запуске новой разработки -тактической баллистической ракеты Хвасон с боеголовкой весом 4 с половиной тонны.
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