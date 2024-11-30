Депутаты петербургского Закса отправили в зону СВО гуманитарный груз с пиломатериалами

Он будет доставлен в расположение Ленинградского полка По просьбе командования и личного состава Ленинградского полка, в его расположение силами депутатов Закса и волонтеров будут доставлены необходимые для строительства блиндажей пиломатериалы: 24 кубометра распила, бруса и досок весом в 21 тонну.